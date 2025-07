Incidente con quad a Castel San Niccolò | 48enne trasportato in ospedale con Pegaso 1

Alle ore 13.30 è scattato l’intervento dei soccorsi del 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto nel comune di Castel San Niccolò, che ha visto coinvolto un quad. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 1, un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pratovecchio e le forze dell’ordine. Il conducente del mezzo, un uomo di 48 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Ponte a Niccheri. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente con quad a Castel San Niccolò: 48enne trasportato in ospedale con Pegaso 1

incidente - quad - castel - niccolò

