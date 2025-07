Incidente auto e moto si scontrano in centro | 22enne in ospedale

Incidente in pieno centro a Monza nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio. A scontrarsi sono state un'auto e una moto e un ragazzo di 25 anni è finito in ospedale.L'incidenteI soccorsi sono stati allertati poco dopo le 2 per un'auto e una moto che si sono violentemente scontrate in via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

