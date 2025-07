Incidente auto-bici ad Arezzo | ciclista di 62 anni trasportato in ospedale in codice 2

Alle ore 11.50 di oggi è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Arezzo, che ha visto coinvolti un’automobile e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari della Croce Bianca di Arezzo con mezzo BLSD, l’auto-infermieristica di Arezzo e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilitĂ . Il ciclista, un uomo di 62 anni, è stato soccorso e successivamente trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2 (media gravitĂ ). L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente auto-bici ad Arezzo: ciclista di 62 anni trasportato in ospedale in codice 2

In questa notizia si parla di: arezzo - incidente - auto - ciclista

