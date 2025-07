Incidente al pullman di studenti a Lomazzo e maestra morta arrestato autista che guidava col telefono in mano

L'autista del bus dell'incidente di Lomazzo, in cui era morta la maestra che accompagnava una scolaresca, stava usando il cellulare al momento dello schianto.

Grave incidente in Pedemontana a Lomazzo, scontro tra camion e autobus, almeno 30 feriti - Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 19 maggio lungo la A36 Pedemontana, in direzione dell’A8, all’altezza della galleria di Lomazzo.

Incidente tra tir e scuolabus sull’autostrada Pedemontana A36 a Lomazzo: 30 persone coinvolte, anche bambini - Gravissimo incidente oggi, lunedì 19 maggio, sull'autostrada Pedemontana Lombarda A36 all'altezza di Lomazzo (Como).

Incidente Lomazzo, scontro in galleria sulla Pedemontana: camion si schianta con uno scuolabus con bimbi a bordo: morta una donna, due feriti gravi - Maxi incidente oggi, lunedì 19 maggio, intorno alle 16:20, a Lomazzo, in provincia di Como, lungo la Pedemontana (A36), nel tratto che passa in galleria sotto la frazione di Manera.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, Francesco Pagano, 60 anni, l'autista del pullman che lo scorso 19 maggio provocò l'incidente in cui a Lomazzo morì la maestra Domenica Russo, 43 anni, al momento dell'impatto con il camion che lo preced

E' stato arrestato l'autista del pullman carico di bambini che il 19 maggio scorso tamponò un camion che lo precedeva lungo la Pedemontana, a Lomazzo (Como). Nell'incidente morì la maestra che si trovava a bordo del mezzo assieme ai suoi alunni.

Incidente al pullman di studenti a Lomazzo e maestra morta, arrestato autista che guidava col telefono in mano - L'autista del bus dell'incidente di Lomazzo, in cui era morta la maestra che accompagnava una scolaresca, stava usando il cellulare al momento dello schianto

Incidente pullman Pedemontana, maestra morta: arresti domiciliari per l'autista del bus