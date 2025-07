Incidente A4 Milano Torino tra Marcallo Mesero e Novara Est | quattro morti ed una ferita gravissima

Le immagini del luogo della strage riprese da un drone. Dalle prime ricostruzioni sembra che un 70enne sia entrato in autostrada contromano: l'uomo sarebbe morto insieme a 3 uomini che occupavano l'altra auto coinvolta nel frontale. Una ragazza è invece stata portata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Niguarda e lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: incidente - milano - torino - marcallo

L'incidente si è verificato sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia. Vai su X

È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte Vai su Facebook

