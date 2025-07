Incidente a Sciacca auto giù dalla scarpata | donna in gravi condizioni

Una donna trapanese di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con la sua auto in una scarpata di una decina di metri. La conducente della Dacia Duster è stata subito soccorsa dal personale del 118, stabilizzata e trasferita all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.I vigili del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

