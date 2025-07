Borgo di Terzo (Bergamo), 27 luglio 2025 –  Incidente stradale mortale questa mattina all’alba a Borgo di Terzo, piccolo comune della Val Cavallina, in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato intorno alle 5.10 di oggi, domenica 27 luglio, lungo la strada provinciale 42, all’altezza di una rotonda. L’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e i militari dell’aliquota Radiomobile di Clusone. Nell’incidente – stando alle prime informazioni.  per cause in corso di accertamento si sono scontrate due vetture, una Panda e una Mercedes. La vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Borgo di Terzo, schianto tra auto alla rotonda: morto 20enne, imprigionato tra le lamiere