Bari, 27 luglio 2025 – Tragedia sulle strade del Barese: scontro tra un’auto e un pulmino, una donna incinta è morta ed altre 5 persone sono rimaste ferite. Grave anche un bambino di 9 anni. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all’una di notte sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. Stamattina a Bari città un’ambulanza del 118 è entrata in collisione con un suv: quatto feriti, tre sanitari e l’automobilista della vettura. A bordo non c’erano pazienti. Morta una donna incinta, grave un bimbo di 9 anni. La vittima è una  33enne  di origini abruzzesi  in stato di gravidanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incidente a Bari, scontro tra un’auto e un pulmino: morta una 33enne incinta. Cinque feriti: un bimbo di 9 anni è grave