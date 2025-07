Inchiesta urbanistica il piano d’affari occulto e le imprese diventate cavalli su cui puntare

Inchiesta urbanistica, il piano d'affari occulto e le imprese diventate "cavalli su cui puntare" - L'elenco delle aziende per ricostruire le mosse dell'ex presidente della commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni.

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire» - «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Inchiesta urbanistica a Milano, il piano ombra. “Così ci garantiamo lavori per cinque anni” - la Repubblica Vai su X

L’archistar, indagato nella nuova inchiesta sull’urbanistica e in altre precedenti, pubblica un lungo sfogo sui social: “Non sono un cementificatore” Vai su Facebook

Urbanistica, l’agenda del “procacciatore d’affari” Marinoni: incontri con Coima, Tancredi e Boeri - E che in molti casi, almeno 25 tra marzo 2022 e novembre 2024, vedeva Giuseppe Marinoni, ex numero uno della commissione comunale per il Paesag ... Scrive milano.repubblica.it