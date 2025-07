Incendio vicino alla spiaggia di Villasimius | bagnanti in fuga e danni ambientali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emergenza incendi nel sud della Sardegna. Un violento incendio ha colpito Punta Molentis, nella zona di Villasimius, costringendo centinaia di bagnanti alla fuga. Le fiamme hanno raggiunto il margine della spiaggia, ostacolando le vie di fuga e creando momenti di panico tra i presenti. La Capitaneria di Porto di Cagliari è stata immediatamente allertata per un possibile intervento di soccorso via mare, reso però difficile dal forte maestrale che da ore soffia sul sud dell’isola. Scene di caos e paura tra i turisti. Molti bagnanti, nel tentativo di mettersi in salvo, si sono precipitati verso il parcheggio, alcuni invadendo l’arenile con le auto per raggiungere e soccorrere i familiari rimasti sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio vicino alla spiaggia di Villasimius: bagnanti in fuga e danni ambientali

