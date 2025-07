Incendio Punta Molentis bagnanti intrappolati | fiamme bloccano le vie di fuga auto bruciate

Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incendio Punta Molentis, bagnanti intrappolati: fiamme bloccano le vie di fuga, auto bruciate

