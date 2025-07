Incendio fra le sterpaglie in viale Maratona | i vigili del fuoco spengono il rogo

Un incendio è divampato questa mattina nelle vicinanze di viale Maratona, a Bari. Le colonne di fumo si sono alzate nella zona vicina allo stadio della Vittoria, nei pressi delle Piscine Comunali. Il rogo, spento dai vigili del fuoco giunti sul posto, sarebbe divampato sulle sterpaglie presenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

