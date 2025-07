Incendio di Monteforte Irpino Av in corso monitoraggio delle diossine aerodisperse

Incendio a Monteforte Irpino: Arpa Campania e Vigili del Fuoco intervengono tempestivamente e avviano monitoraggio ambientale.. 26 luglio 2025 – Una squadra di tecnici dell’Area territoriale del Dipartimento di Avellino dell’Arpa Campania è prontamente intervenuta ieri, in collaborazione con i Vigili del fuoco e con le strutture del Comune interessato dall’evento, per l’incendio divampato nel pomeriggio a Monteforte Irpino, nell’area di via Taverna Campanile. L’incendio ha coinvolto un capannone, di estensione di circa 300 metri quadrati, adibito a deposito di detersivi e altro materiale. Da ieri sera è attivo il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera, a mezzo di posizionamento di un apposito campionatore ad alto volume nei pressi del luogo interessato dall’evento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

La forte puzza di bruciato ha invaso tutta l'area a Monteforte Irpino, la colonna di fumo è visibile anche da Avellino

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano in merito all'incendio divampato nel pomeriggio all'interno di un deposito di casalinghi e detersivi, ubicato in via.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:50, nel comune di Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, località Alvanella, a causa di un vasto incendio che ha coinvolto una serie di capannoni adibiti a deposito di detersivi.

