Incendio boschivo minaccia abitazioni | allarme tra i residenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio boschivo ha interessato nel pomeriggio di oggi il tratto della Strada dei Due Principati che collega Benevento ad Avellino. Le fiamme si sono sviluppate nel territorio sannita lungo il bordo strada, propagandosi rapidamente sul versante collinare di Pacevecchia, complici le raffiche di vento che ne hanno alimentato l’espansione. La zona coinvolta comprende l’area dove un tempo sorgeva il Quisisana, e si estende verso numerose abitazioni, villette e persino un maneggio situato in direzione della frazione Motta di Sant’Angelo a Cupolo. Le operazioni di spegnimento sono affidate ai Vigili del Fuoco di Benevento e alle squadre dell’Antincendio Boschivo della Provincia, che hanno richiesto anche l’intervento di un elicottero per domare le fiamme nella zona impervia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio boschivo minaccia abitazioni: allarme tra i residenti

In questa notizia si parla di: incendio - boschivo - minaccia - abitazioni

