Incendio a Punta Molentis. A Villasimius le fiamme sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Motivo per cui è stata mobilitata anche la Capitaneria di porto di Cagliari per una possibile operazione di soccorso dal mare. A rendere ancora più complicato l'intervento, però, il forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul sud Sardegna. Molti bagnanti stanno raggiungendo le loro auto al parcheggio cercando di avvicinarsi il più possibile alla spiaggia - qualcuna è anche entrata nell'arenile - per portare via i familiari che in tutta fretta stanno raccogliendo ombrelloni e asciugamani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Incendio a Villasimius, paura per i bagnanti: vie di fuga bloccate

