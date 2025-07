Incendio a Villasimius il parcheggio è un cimitero di auto

La Motovedetta della Guardia Costiera CP320 ha recuperato 102 persone a Punta Molentis a Villasimius. Sul posto anche una Motovedetta della GdF (39 recuperati) e privati cittadini che hanno messo a disposizione unità navali per il recupero. Diverse auto bruciate nel parcheggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio a Villasimius, il parcheggio è un cimitero di auto

In questa notizia si parla di: parcheggio - villasimius - auto - incendio

#NEWS - #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga. Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una p Vai su X

Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto Vai su Facebook

L'inferno di fiamme a Villasimius, i bagnanti in fuga con le auto sulla spiaggia; Inferno a Punta Molentis: bagnanti in fuga e 200 auto intrappolate nel parcheggio, decine distrutte dal fuoco; Villasimius, fiamme a ridosso della spiaggia: bagnanti a riva con le auto per portare via i familiari.

Incendio a Villasimius, le fiamme vicino alla spiaggia bloccano le vie di fuga: bagnanti nel panico, auto tra gli ombrelloni - La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando ... Scrive msn.com

Incendio in Sardegna, bagnanti intrappolati a Villasimius. Fiamme bloccano le vie di fuga, auto in spiaggia. Il video - La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso ... Come scrive msn.com