Incendio a Villasimius fiamme a ridosso della spiaggia | famiglie in fuga e strade bloccate Bagnanti soccorsi anche via mare – I video

Un altro giorno d’emergenza per la Sardegna, stretta nella morsa degli incendi. La situazione più grave si sta registrando a Punta Molentis, nel comune turistico di Villasimius, dove un incendio ha raggiunto la vegetazione a ridosso della spiaggia, costringendo centinaia di bagnanti alla fuga e mettendo a rischio l’incolumità delle persone, i mezzi e l’ambiente. Le fiamme hanno bloccato quasi tutte le vie di fuga a terra. Sul posto si è reso necessario l’intervento della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha mobilitato motobarche e sommozzatori per una possibile evacuazione via mare, anche se le raffiche di maestrale, che da ore sferzano il sud della Sardegna, stanno rendendo complesse le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

#NEWS - #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga. Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una p

Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto

