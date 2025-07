Incendio a Punta Molentis in Sardegna | fiamme in spiaggia e bagnanti in fuga

Un incendio di vegetazione è divampato nella zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius in Sardegna. Due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di San Vito e una dalla sede stagionale di Castiadas, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia e i loro veicoli, stimati in circa 200 unità , sono stati evacuati. Per fronteggiare l’emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone per le evacuazioni via mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio a Punta Molentis in Sardegna: fiamme in spiaggia e bagnanti in fuga

In questa notizia si parla di: incendio - punta - molentis - sardegna

Incendio Monte Mario, Roma Natura punta il dito sulle baraccopoli. "Stesse cause del 2024" - La collina di Monte Mario brucia ancora e secondo il direttore dell'ente gestore Roma Natura, Emiliano Manari, proprio come a luglio 2024 la causa sono le baraccopoli che puntualmente si riformano nella boscaglia, nonostante gli sgomberi e le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici già spesi per le bonifiche.

Incendio a Punta Prosciutto: macchia mediterranea distrutta, le fiamme lambiscono le case - Un vasto incendio si è sviluppato oggi nel Salento: è accaduto in località Punta Prosciutto, nel territorio di Porto Cesareo (Lecce), seminando il panico tra residenti e.

Incendio Punta Molentis, bagnanti intrappolati: fiamme bloccano le vie di fuga, auto bruciate - Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le.

Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto Vai su Facebook

Sardegna, fiamme a ridosso spiaggia Villasimius: bagnanti in fuga; Sardegna, l’inferno arriva in spiaggia: bagnanti in fuga tra fumo e fuoco a Villasimius; Incendio a Punta Molentis in Sardegna, bagnanti intrappolati in spiaggia: fiamme bloccano le vie di fuga, auto.

Incendio a Punta Molentis in Sardegna: fiamme in spiaggia e bagnanti in fuga - Un incendio di vegetazione è divampato nella zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius in Sardegna. Da lapresse.it

Incendio Punta Molentis, bagnanti intrappolati: fiamme bloccano le vie di fuga, auto bruciate - La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente ... msn.com scrive