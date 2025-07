Incendio a Greci | abitazione in fiamme carabinieri e vigili del puoco in pronto intervento

Ieri sera, a Greci, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti in via Nazionale per un incendio in un'abitazione.L'origine dell'incendio: probabile guasto elettricoLe fiamme, verosimilmente originate dal malfunzionamento di una presa elettrica, sono state domate dai Vigili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

