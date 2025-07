Incendio a Cambiago fiamme in un capannone | alta colonna di fumo

Cambiago (Milano), 27 luglio 2025 – Un incendio è divampato oggi, domenica 27 luglio, verso le 13, nella zona industriale di Cambiago, nel Milanese. Dalle prime informazioni, sembra che le fiamme abbiano interessato del materiale, probabilmente imballaggi e bancali, che era stato accatastato all'esterno di un capannone in via delle Industrie. Il rogo ha formato un’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco con tre autopompe e un mezzo di supporto, che sono riusciti a domare le fiamme. Ancora da chiarire l’origine del rogo. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Cambiago, fiamme in un capannone: alta colonna di fumo

