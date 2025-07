Incendi nel Trapanese le immagini del Monte Cofano devastato dalle fiamme

Il drone in volo sul Monte Cofano mostra la devastazione provocata alla riserva naturale del trapanese dagli incendi di venerdì e sabato. Sono visibili vaste aree di vegetazione completamente bruciata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendi nel Trapanese, le immagini del Monte Cofano devastato dalle fiamme

Oltre 50 incendi in provincia di Palermo: evacuate case. Nel Trapanese, gente fugge da case a Castelluzzo - Temperature record e decine di roghi oggi in Sicilia. Solo nelle province di Palermo e Trapani, dove si sono superati i 40 gradi, ci sono state decine di interventi (una cinquantina nel Palermitano).

Incendi nel Trapanese, brucia la riserva naturale del Monte Cofano - Un grande incendio boschivo ha devastato durante la notte parte della riserva naturale del Monte Cofano, in provincia di Trapani.

Incendi nel Trapanese, paura e notte in bianco a San Vito lo Capo: “L’aria era irrespirabile” - Paura e notte in bianco per residenti e visitatori di Macari per un incendio divampato nella frazione di San Vito lo Capo ai margini della Riserva dello Zingaro.

Trapanese in fiamme: incendi e paura da Custonaci alla Riserva dello Zingaro. Notte di paura, danni gravissimi. Roghi violenti da Biro a Monte Cofano, da Castelluzzo allo Zingaro: evacuazioni, case minacciate e danni ambientali incalcolabili…

Foto di Michele Cernigliaro dei violenti incendi che nella notte hanno colpito il Monte Cofano, nel Trapanese.

Quel che resta di Monte Cofano e della riserva dello Zingaro. Ingenti i danni degli incendi - Il racconto degli abitanti tra rabbia e paura: "Ho visto le fiamme altissime, ho pensato che avremmo perso tutto". Segnala rainews.it

Incendi, brucia la Sicilia: interventi nella notte nel Trapanese e nel Messinese - Per i roghi sul Monte Cofano e nei pressi di San Vito Lo Capo e Scopello, arrivati rinforzi da Palermo, Agrigento e Siracusa ...