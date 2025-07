Incendi in Grecia | fiamme vicine ad Atene paura a Creta Eubea e Kythira In partenza due Canadair dall’Italia

Per il secondo giorno consecutivo, gli incendi stanno devastando diverse zone della Grecia, compresi i sobborghi di Atene. I roghi continuano a infuriare nell'area del Peloponneso a ovest della capitale, così come sulle isole di Eubea e Citera, e a Creta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendi in Grecia: fiamme vicine ad Atene, paura a Creta, Eubea e Kythira. In partenza due Canadair dall’Italia

In questa notizia si parla di: incendi - grecia - atene - creta

Emergenza incendi in Grecia, l’isola di Chios brucia da 3 giorni: le fiamme divorano i boschi - Tre incendi sono divampati nei giorni scorsi nell'isola di Chios, in Grecia, dove 444 pompieri stanno provando a spegnere le fiamme: ieri è stato proclamato lo stato d'emergenza.

Grecia, torna l’incubo degli incendi: a Chio e nell’Attica fiamme fuori controllo | VIDEO - Il rogo in Attica si aggiunge a quelli che dalla scorsa domenica stanno devastando l'isola greca di Chio, nell'Egeo orientale.

La Grecia è nella morsa degli incendi - In Grecia un incendio sta bruciando i boschi attorno alle località balneari di Palaia Fokaia e Thymari una cinquantina di chilometri a sud di Atene.

#Grecia in fiamme: #incendi a #Creta e Atene, situazione ancora difficile Vai su X

Un vasto incendio sta devastando il territorio di Ierapetra, nel sud-est di Creta. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di oltre 1.500 persone tra residenti e turisti, molte delle quali sono state trasferite via mare dalle spiagge rimaste bloccate. L’incendio si è Vai su Facebook

Grecia, ancora incendi ed evacuazioni: quali sono le zone più colpite; Incendi in Grecia: fiamme vicine ad Atene, paura a Creta, Eubea e Kythira. In partenza due Canadair dall'Italia; Grecia devastata dagli incendi, fiamme alle porte di Atene e centinaia di evacuazioni: chiesto aiuto all'UE.

Ancora incendi in Grecia, fiamme vicine ad Atene. Attesi Canadair italiani - Per il secondo giorno consecutivo, incendi stanno devastando diverse zone della Grecia, compresi i sobborghi di Atene. Come scrive msn.com

Grecia, ancora incendi ed evacuazioni: situazione critica a Eubea, Kythira e Creta - I vigili del fuoco greci continuano a lottare contro i vasti incendi boschivi che stanno colpendo diverse aree della Grecia, con mezzi aerei in azione senza sosta. Riporta msn.com