Incendi in Grecia feriti 6 vigili del fuoco

Sei vigili del fuoco impegnati a combattere gli incendi boschivi in Grecia sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo, mentre proseguono le evacuazioni in alcune località a soli 30 km a nord di Atene. L'odore di legno bruciato si è diffuso fino al centro della capitale, riporta la Bbc. Ieri la Grecia ha chiesto l'aiuto dell'Unione Europea per combattere l'incendio, uno dei più gravi sui cinque attualmente attivi nel Paese. Le temperature dovrebbero raggiungere oggi i 44 gradi Celsius. "Abbiamo vigili del fuoco feriti, vite umane sono state messe a rischio, proprietà sono state bruciate e aree forestali sono state distrutte", ha detto il ministro greco per la Crisi climatica e la Protezione civile, Giannis Kefalogiannis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incendi in Grecia, feriti 6 vigili del fuoco

