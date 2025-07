Incendi in Grecia evacuate le abitazioni delle località a nord di Atene

Le autorità greche hanno avviato l’evacuazione di diverse località nella regione dell’Attica, tra cui la cittadina di Kryoneri, a nord della capitale, a causa dei vasti incendi che stanno colpendo la zona. Le immagini diffuse dalla polizia ellenica, girate il 26 luglio, mostrano intere famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni per sfuggire all’avanzare delle fiamme. A Kryoneri, la polizia ha rafforzato la presenza sul territorio per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio, dopo che diversi residenti hanno abbandonato le case nella fuga. Il rogo, scoppiato sabato, è stato in gran parte contenuto, ma l’allerta resta alta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendi in Grecia, evacuate le abitazioni delle località a nord di Atene

Oltre 50mila persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, e ospitate in luoghi sicuri, a causa di incendi in corso da sabato che hanno colpito varie zone della Turchia, dalla costa sul mare Egeo al sud est del Paese nei pressi del confine con la Siria.

Un vasto incendio sta devastando dal 23 luglio l'area montuosa a nord di Limassol, sull'isola di Cipro. Due persone sono state trovate morte nella loro auto, intrappolate dalle fiamme divampate il 23 luglio. Numerose abitazioni sono state distrutte e molti resid

Un week end di incendi in Campania, da nord a sud. Nella notte tra sabato e domenica ad Agropoli, un rogo ha raggiunto alcune abitazioni, mentre sabato...

