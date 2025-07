Partenza con il piede giusto al botteghino Usa per I Fantastici Quattro - Gli Inizi: il nuovo adattamento cinematografico dei fumetti Marvel ha incassato 118 milioni di dollari in 4.125 sale nel weekend, un bottino leggermente superiore alle aspettative, che si attestavano tra i 100 e i 110 milioni di dollari. Il film di Matt Shakman, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn - riferisce la stampa specializzata americana - ha messo a segno altri 100 milioni di dollari sul mercato internazionale, per un totale globale di 218 milioni di dollari, a fronte di un costo di oltre 200 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incassi Usa, I Fantastici Quattro volano subito in testa