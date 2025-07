In piazza Duomo giornata di screening gratuito per l’udito | tutte le informazioni

Il 30 luglio, piazza Duomo a Reggio Calabria ospiterà una speciale giornata dedicata alla prevenzione e alla salute uditiva, promossa da Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni uditive.L’iniziativa sarà realizzata grazie all’impegno della filiale Amplifon di via San Francesco da Paola, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - duomo - giornata - screening

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore - È stato presentato questa mattina, nella sede del Comune di Piacenza, il nuovo festival musicale "Note di Luce", un’iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, che animerà piazza Duomo con tre serate ad ingresso libero all’insegna della musica.

Apu di piazza Duomo, dal 12 maggio telecamere accese ma niente multe fino a metà giugno - Scoccherà alle 0.00 di lunedì 12 maggio l'attivazione sperimentale, in regime di pre-esercizio senza sanzioni, per le telecamere che monitorano 24 ore su 24 l'accesso dei veicoli all'area pedonale urbana di piazza Duomo, collocate l'una all'intersezione con via Romagnosi e via Daveri, l'altra sul.

Inter, finale di Champions in piazza Duomo? Si valuta maxischermo - PSG-Inter, la finale di Champions potrebbe essere trasmessa con il maxischermo in Piazza Duomo. Secondo Calcio e Finanza, c’è la possibilità che il Comune di Milano valuti di posizionare nella grande piazza del centro un maxischermo per trasmettere l’ultimo atto di Coppa Campioni.

Piazza della Vittoria è stata la cornice della TOMBOLA GIGANTE dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Una giornata ricca di appuntamenti, iniziata con la caccia al tesoro e gli spettacoli di magia, per poi proseguire con la Fanfara, la musica live di Aly, Giulia Nuc Vai su Facebook

Settima della Salute 2025 – Ecco il programma degli screening gratuiti; Lions Day in Sicilia, domenica screening sanitari gratuiti: Messina anticipa in piazza Duomo; Evento Amati, Proteggiti, Amati: oggi e domani screening test Hiv nelle piazze Duomo e Cairoli e a largo Seggiola.

Reggio, in Piazza Duomo screening gratuiti dell’udito con Amplifon - Presso lo stand allestito in piazza sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad un test dell'udito, rapido e non invasivo ... Secondo citynow.it