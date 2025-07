In Onda Rosy Bindi incolpa Meloni per i dazi al 15% | Imbarazzante

Si parla dell'accordo raggiunto tra l'Ue e gli Usa sui dazi a In Onda. Ospite del programma di domenica 27 luglio su La7 anche Rosy Bindi. Per l'ex europarlamentare "l'Europa - una mano gliel'ha data anche il nostro governo e Meloni - ha un atteggiamento di sottomissione. Noi continuiamo a dimenticare quello che ha fatto Trump, ossia un mercanteggiamento continuo e permanente". Finita qui? Niente affatto: "L'Europa avrebbe dovuto stare in piedi. Non si è mai tenuta una posizione ferma. La Meloni ha dato una mano dicendo 'intorno al 10'. Così ha fatto un grande regalo a chi sta dalla parte potente del tavolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Rosy Bindi incolpa Meloni per i dazi al 15%: "Imbarazzante"

Fiorello piomba in diretta su Radio2, in onda con Biggio annuncia il nuovo show: «Io potente in Rai? Perché raccomandato». E imita Meloni - Alla fine il nuovo programma di Fiorello in Rai è arrivato. Si chiamerà «Radio 2 Radio show La pennicanza», dovrebbe andare in onda nel primo pomeriggio «perché a quest’ora solitamente faccio una pennica», scherza lo stesso Fiorello.

In Onda, Italo Bocchino: "Nobel alla Meloni", fa impazzire Aprile e Telese - "Candidiamo Giorgia Meloni al premio Nobel per l'economia". Italo Bocchino sa bene come infiammare il dibattito e rintuzzare gli attacchi lanciati contro il governo, essendo abituato a vedersela da solo nei salotti televisivi di La7 contro ospiti e giornalisti "non ostili" alle opposizioni, per così dire.

Rutti in onda su Rai2, M5s contro Pino Insegno: “Noto per la sua amicizia con Meloni, spettacolo indegno” - È scontro aperto tra politica e televisione pubblica dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Facci ridere, il programma di Rai2 condotto da Pino Insegno.

