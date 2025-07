C’è un famoso aneddoto in cui una giovane Meryl Streep viene rifiutata dal produttore Dino De Laurentiis perché “troppo brutta”. È un episodio tragicomico, che più volte la stessa attrice ha rievocato ridendo. A renderlo paradossale è la carriera che ha poi percorso quell’interprete da Oscar. Eppure i criteri adottati dal produttore italiano naturalizzato statunitense non stupiscono. Ancora oggi, a distanza di cinquant’anni, sia nel cinema sia nel teatro l’aspetto fisico è dirimente per la scelta di un ruolo. “In Italia non ero mai né abbastanza magra, né abbastanza grassa. Mi dicevano che avevo un corpo troppo normale”, racconta Giorgia Vendetti, attrice teatrale di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Olanda da commessa guadagno più di mio fratello ingegnere a Roma. E qui posso fare l’attrice: in Italia il mio corpo non andava mai bene”