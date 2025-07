In Malesia i colloqui di pace tra i leader di Thailandia e Cambogia Ancora scontri al confine

Si terranno in Malesia i colloqui di pace tra i leader della Thailandia e della Cambogia. Lo hanno fatto sapere le autorità di Bangkok. Agli incontri, previsti per lunedì 28 luglio, parteciperanno il premier ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai, e il primo ministro della Cambogia, Hun Manet. L’ufficio del primo ministro thailandese ha dichiarato che i colloqui saranno ospitati dal premier malese e presidente dell’Asean Anwar Ibrahim. Ancora stamattina si sono registrati nuovi scontri tra i due Paesi del Sud Est asiatico, nonostante entrambe le parti si fossero dichiarate pronte a discutere un cessate il fuoco dopo l’intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Malesia i colloqui di pace tra i leader di Thailandia e Cambogia. Ancora scontri al confine

In questa notizia si parla di: colloqui - thailandia - cambogia - malesia

Thailandia-Cambogia, altissima tensione: "Rifiuto mediazione ma favorevoli ai colloqui diretti". Governo thailandese decreta la legge marziale - Nessuna schiarita in Indocina dopo gli scontri che da giovedì 24 luglio hanno visto impegnati reparti degli eserciti di Thailandia e Cambogia.

Thailandia-Cambogia, colloqui di pace domani in Malesia; Thailandia-Cambogia, colloqui di pace domani in Malesia; Thailandia-Cambogia, colloqui di pace domani in Malesia.

Thailandia-Cambogia, colloqui di pace domani in Malesia - I leader della Thailandia e della Cambogia si incontreranno domani, lunedì, in Malesia, per colloqui finalizzati a un cessate il fuoco. Scrive ansa.it

Thailandia-Cambogia, si intravede la luce in fondo al tunnel: domani incontro tra i leader per i colloqui di pace - I colloqui a Kuala Lumpur mirano a "ripristinare la pace", ha dichiarato il portavoce Jirayu Houngsub in una nota. Riporta affaritaliani.it