In Ghiaia la festa di compleanno finisce in violenza | il festeggiato fermato con lo spray al peperoncino e denunciato

Nei giorni scorsi, l'attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 23enne di origine straniera. L'uomo, in seguito ad una serie di approfonditi accertamenti e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La festa di compleanno in Ghiaia finisce in violenza. Il festeggiato bloccato con lo spray al peperoncino e denunciato per ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale