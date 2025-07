In croazia l’italiano vince l’Atp 250 Darderi domina in finale | è il nuovo signore di Umago

Luciano Darderi, numero 46 del ranking atp, ieri sera ha vinto l’atp 250 di Umago (Croazia) contro lo spagnolo Carlos Taberner, numero 111, al termine di una finale dal risultato piuttosto netto e che ha visto l’italiano imporsi per 6-3 6-3. Proprio nell’ultima azione Darderi (nella foto) si è infortunato alla caviglia sinistra e adesso la sua presenza al torneo di Toronto è in forte dubbio. La sua assenza andrebbe ad aggiungersi ad altre pareccio illustri. Dei giocatori che occupano le prime sei posizioni del ranking Atp, quattro non parteciperanno al torneo Atp 1000 di Toronto che parte oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In croazia l’italiano vince l’Atp 250. Darderi domina in finale: è il nuovo signore di Umago

