In contromano sulla Milano-Torino | 4 morti e un ferito grave

È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte. Lo rende noto il 118. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un'auto guidata da un settantenne, che è deceduto, avrebbe imboccato contromano l'autostrada scontrandosi contro un'auto su cui viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero al Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In contromano sulla Milano-Torino: 4 morti e un ferito grave

