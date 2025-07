In cinquemila per Lucio Corsi al No Borders Music Festival

Tarvisio (Udine), 27 luglio 2025 – In cinquemila per Lucio Corsi ai laghi di Fusine, in Friuli Venezia Giulia, davanti al pubblico del No Borders Music Festival. Dal primo pezzo in scaletta, ‘Freccia Bianca’, cerca il contatto con il pubblico avvicinandosi al coro di cinquemila persone con la sua fedelissima chitarra. Sono molti i brani con i quali Lucio Corsi ha coinvolto il pubblico, frutto di una vita passata tra le scale pentatoniche: ‘La Bocca della Verità ’, ‘Danza Classica’, ‘Trieste’, ‘Sigarette’, ‘Magia Nera’, ‘Francis’ e molte altre. Calca il palco con il suo ormai rinomato abito di scena: trucco bianco, spalline volutamente esagerate, stivali alti e chitarra al collo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In cinquemila per Lucio Corsi al No Borders Music Festival

