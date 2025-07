In arrivo nuovi posti letto per studenti all' ex ospedale militare e nello studentato previsto nell' ex caserma di via Rossetti

"Dal 1 settembre Ardis, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, a seguito della stipula di una convenzione con l'Ateneo giuliano, gestirĂ il complesso dell'ex ospedale militare che diventerĂ una nuova casa dello studente del Polo universitario di Trieste. L'obiettivo dell'accordo.

Salento, militare ferito al collo e lasciato davanti all'ospedale: è mistero - Mistero su quanto accaduto, sembrerebbe a Casalabate, intorno alle 17: un uomo di 44 anni, di Campi Salentina, è stato ferito al collo, probabilmente con un'arma da fuoco, ed è.

Spara a un militare e lo accompagna in ospedale. Svolta nelle indagini: 49enne fermato per tentato omicidio - LECCE – Dopo averlo quasi ammazzato, lo accompagna in ospedale per poi darsi alla macchia: nei guai dopo l’indagine lampo.

Due gemellini gravemente malati portati d’urgenza in ospedale con un volo militare - Pisa, 31 maggio 2025 – Un’ ambulanza con a bordo due gemellini di 8 mesi è decollata a bordo di un C-130 dell’ Aeronautica Militare per salvare la vita ai due neonati, affetti da una grave patologia.

Roma: sono le 17 e una nuova vita spinge per venire al mondo senza preavviso, creando attimi di smarrimento e paura nella giovane mamma e nel papà . L’uomo capisce di non poter attendere l’arrivo dell’ambulanza e chiede aiuto in strada ad una pattuglia Vai su Facebook

