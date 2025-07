In alto mare la scelta di trasferirsi dal capoluogo

Basket Girls Ancona e Basket 2000 Senigallia, con un comunicato congiunto, lamentano le difficoltà incontrate nel mettere in atto quanto voluto da entrambe, il trasferimento della società dorica al PalaPanzini di Senigallia per le partite di A2: una volontà che la compagine del capoluogo aveva espresso pubblicamente più volte, appoggiata dalla società senigalliese che non ha iscritto la squadra alla serie B, categoria a cui aveva diritto, intraprendendo un percorso comune col Basket Girls, che prevedeva, tra le altre cose, la possibilità di utilizzare l'impianto senigalliese nelle ore che sarebbero state originariamente del Basket 2000.

È questa una città tecnologica. Siamo tra i 50 comuni capoluogo con alto livello di digitalizzazione - Digitalizzazione, Arezzo è una delle realtà più avanzate in Italia. La città entra tra i 50 Comuni capoluogo con un buon livello di maturità digitale, secondo la settima edizione dell’Indagine Fpa per Deda Next, presentata a Forum Pa 2025.

Firenze città capoluogo di regione col più alto numero di centenari in rapporto alla popolazione - In ventidue anni i residenti “over 100” sono più che raddoppiati e Firenze si conferma la città capoluogo di regione col più alto numero di centenari in rapporto alla popolazione.

Una ragazzina di 14 anni è finita all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti a causa delle percosse subite da due sue coetanee alla Villa comunale del capoluogo teatino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le adolescenti si erano date appuntamento Vai su Facebook

