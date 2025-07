In 3 giorni ha pescato 484 chili di pesce | è romagnola la campionessa mondiale di carp fishing

Nel pomeriggio di giovedì 24 luglio, la giunta di Cotignola ha ricevuto in municipio Federica Mainetti, atleta barbianese che si è appena laureata campionessa mondiale di ‘carp fishing’. Si tratta di una disciplina che rientra nella pesca sportiva, ed è quindi incruenta, visto che prevede la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: mondiale - campionessa - carp - fishing

Chi è Vanessa Lacedonia, campionessa mondiale di danze latine in gara a Sognando Ballando con le Stelle - Vanessa Lacedonia ha iniziato a ballare a 10 anni, avvicinandosi alla danza classica, moderna e contemporanea.

L’anconetana Medea Falcioni campionessa mondiale windsurf - L’anconetana Medea Falcioni ha vinto i campionati mondiali giovanili di windsurf che si svolti la settimana scorsa a Torbole, sul lago di Garda.

Storia di una predestinata: Jasmine, dai primi passi a campionessa mondiale - Bagni di Lucca (Lucca), 18 maggio 2025 – Il sorriso è sempre lo stesso. Un po’ scanzonato, tipico dei maledetti toscani di malapartiana memoria.

Federica Mainetti è campionessa mondiale di Carp fishing Nel pomeriggio di giovedì 24 luglio, la giunta di Cotignola ha ricevuto in municipio Federica Mainetti, atleta barbianese che si è appena laureata campionessa mondiale di carp fishing Si tratta di Vai su Facebook

Cotignola, Federica Mainetti campionessa mondiale di carp fishing Vai su X

Cotignola: Federica Mainetti è campionessa mondiale di «carp fishing»; Pesca, Laura Gherardi e Martina Mantovani. Atlete ferraresi brillano ai mondiali; Nuove assunzioni al Comune di Ravenna: c’è tempo fino al 25 agosto per candidarsi.

In 3 giorni ha pescato 484 chili di pesce: è romagnola la campionessa mondiale di carp fishing - In passato aveva già conquistato prestigiosi risultati sia nei campionati italiani che in quelli mondiali, questa volta è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica individuale e il seco ... Segnala ravennatoday.it

Cotignola: il comune festeggia Federica Mainetti campionessa mondiale di “carp fishing” che ha pescato un pesce da 20 kg - La cotignolese Federica Mainetti è campionessa mondiale di «carp fishing». ravennanotizie.it scrive