Imprese debole crescita nel secondo trimestre del 2025

Crescita modesta per le imprese dell'Alto Piemonte nel secondo trimestre del 2025. La crescita è stata comune a tutte le province, tra cui Novara e il Vco, sostenuta principalmente dal turismo e dai servizi.In particolare nel periodo di riferimento, da giugno ad aprile, si contano 917 iscrizioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Istat, la sostenibilità ambientale impatta positivamente sulla crescita delle imprese manufatturiere - ROMA (ITALPRESS) – L’adozione di pratiche di sostenibilità ambientale è correlata positivamente alla performance economica delle imprese manifatturiere italiane.

Intoo e Wyser: imprese non pronte ad affrontare la crescita della forza lavoro matura - Negli anni a venire l’Italia vedrà una trasformazione demografica significativa: un italiano su tre supererà i 65 anni.

Imprese a controllo estero in Italia: Crescita e Innovazione nel sistema economico - "Tra il 2018 e il 2022, le imprese a controllo estero in Italia (oltre 18.400) hanno consolidato il loro ruolo nel sistema economico del Paese", evidenzia il rapporto settimo rapporto dell'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss".

Liguria, l’artigianato ritorna a crescere. “Più imprese attive in tutte le province” - Il trend del periodo è il migliore del Nord Ovest e tra i più confortanti del Paese ... Segnala ilsecoloxix.it

Artigianato in crescita in Liguria nel secondo trimestre 2025: Savona prima provincia per saldo di imprese attive - I dati Movimprese relativi al secondo trimestre 2025 elaborati dal Centro Studi di Confartigianato Liguria evidenziano una dinamica positiva per l’artigianato ligure, con un saldo complessivo ... Da msn.com