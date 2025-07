La nuova Imolese comincia sempre più a prendere forma. Dopo gli arrivi dei difensori Bellucci e Riccardi, annunciati ad inizio settimana, la squadra di Ivan Potepan comincia ad aggiungere pedine importanti anche in altri reparti, piazzando un doppio colpo tra centrocampo e attacco. Il primo, come già annunciato diversi giorni fa sulle nostre pagine, è il duttile attaccante guineano di passaporto portoghese Bian Embalo, classe 2003 cresciuto in Spagna, nelle giovanili dell’Almeria, e approdato in Italia lo scorso gennaio, firmato dal Corticella per la seconda parte di stagione in Serie D, chiusa con 3 gol in 10 partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imolese, Capozzi ’torna a casa’: "Una gioia essere di nuovo qui"