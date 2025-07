Immobili per posti letto Diritti in Comune | Operazioni speculative per hotel studenteschi

"La speculazione immobiliare sta divorando la nostra cittĂ e i suoi effetti saranno devastanti". Nuova denuncia circa gli hotel studenteschi da parte di Diritti in Comune, strutture che “sono il nuovo business in ambito immobiliare, a Pisa come in tante altre cittĂ universitarie: strutture. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: diritti - comune - hotel - studenteschi

Civitavecchia aderisce all’iniziativa Unicef “Diritti in Comune” - Civitavecchia, 8 maggio- Anche il Comune di Civitavecchia aderisce alla campagna nazionale promossa da UNICEF “Diritti in Comune”, un’iniziativa che coinvolge le amministrazioni locali per promuovere e attuare i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Pisa "avamposto di guerra", Diritti in Comune: "Dal Ministero 40 milioni per un hangar all'aeroporto militare" - "Ancora soldi per l’economia di guerra. Ancora un appalto milionario per la costruzione di un mega Hangar da 40 milioni di euro all’interno dell’aeroporto militare di Pisa".

Rachele Mussolini tra Forza Italia e Lgbtq+: “I diritti non sono di sinistra, siano patrimonio comune” - Forza Italia, corrente Marina Berlusconi? “I diritti sono di tutti”, risponde Rachele Mussolini. “Credo che combattere le discriminazioni nel 2025 non dovrebbe essere  di sini.

Immobili per posti letto, Diritti in Comune: Operazioni immobiliari speculative per hotel studenteschi; Caserma Artale: un modello di speculazione giĂ scritto. Blocchiamo gli hotel studenteschi; Ex Caserma Artale rivenduta: Acquistata da societĂ che fa hotel studenteschi, speculazione da manuale.

Il percorso dei diritti. Comune con Unicef - la Nazione - Comune con Unicef A Capannoli, iniziativa per i diritti dei bambini in collaborazione con l'Unicef. Scrive lanazione.it

Diritti dei bambini il Comune si mobilita insieme all’Unicef - Il 27 maggio ricorre il 34esimo anniversario della ratifica italiana ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it