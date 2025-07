. Questa sera, domenica 27 luglio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la quinta puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella quinta puntata in onda (in replica) stasera, dal titolo “Il peso dell’anima”, Pietro si ritroverĂ a fare i conti con delle foto che lo lasceranno profondamente turbato e senza parole. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata