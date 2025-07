Imbocca l’autostrada in contromano | 70enne provoca incidente Quattro morti e un ferito sulla Torino-Milano

Ha imboccato l’autostrada in contromano, centrando in pieno un’altra auto. È morto sul colpo il 70enne che ha provocato un grave incidente sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte, nei pressi della diramazione che porta all’aeroporto di Malpensa. Sull’altra auto coinvolta nell’incidente viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al Niguarda. A renderlo noto è il 118. Sul posto anche la polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada. Articolo in aggiornamento L'articolo Imbocca l’autostrada in contromano: 70enne provoca incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Imbocca l’autostrada in contromano: 70enne provoca incidente. Quattro morti e un ferito sulla Torino-Milano

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada - contromano - 70enne

