Ilary Blasi non è la regina di Canale 5 ma di Netflix | ecco quante visualizzazioni hanno fatto i suoi docu-film

Ilary Blasi con i suoi due docu-film è la regina di Netflix ma non di Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli! Leggi anche: Come hanno reagito Ilary Blasi e Diletta Leotta alle parole taglienti di Pier Silvio Berlusconi? Unica e Ilary, i due documentari di Ilary Blasi per Netflix, hanno avuto risultati di visualizzazioni molto diversi, anche se con cifre importanti. Il successo dei docu-film ha regalato alla showgirl il titolo di regina della piattaforma di streaming, a discapito del flop di ascolti ottenuto con il reality show The Couple condotto su Canale 5 che ha subito una chiusura anticipata da parte di Mediaset. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ilary Blasi non è la regina di Canale 5, ma di Netflix: ecco quante visualizzazioni hanno fatto i suoi docu-film

