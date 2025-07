Il Volley Club riparte dal suo Carisport Morganti | Primo obiettivo | ripeterci

Il Volley Club Cesena torna a casa, riapre le porte del Carisport e rilancia le ambizioni di una squadra reduce da due stagioni concluse centrando l’accesso ai playoff nel campionato di serie B1 femminile. Presidente Maurizio Morganti, tante cose promettono di cambiare, partendo dal campo. "Se dici come un mantra che vuoi investire sui giovani, poi devi farlo. Noi lo facciamo con grande passione. Di questi tempi, il principale riferimento è Amelia Pasini, classe 2008, che lo scorso anno ha disputato davvero un ottimo campionato". E’ un opposto, come la capitana Giada Benazzi. "Abbiamo parlato con Giada, che è una ‘guerriera’ di grande talento e personalità , continuamente alla ricerca di nuove sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Volley Club riparte dal suo Carisport. Morganti: "Primo obiettivo: ripeterci"

La Beach Volley Institute è “tricampeón”: terzo titolo italiano nell'Over 43 alle finali nazionali delle AIBVC Club Series - FALCONARA MARITTIMA – Il beach volley falconarese brinda al titolo di “tricampeón” aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il primo posto nella categoria Over 43 delle AIBVC Club Series.

Club Series Finals 5.0 di beach volley a Cesenatico, Rbr di Roma si conferma al primo posto - Grande entusiasmo per le Club Series Finals 5.0, andate in scena lo scorso fine settimana alla Beach Arena di Cesenatico, dove per il secondo anno consecutivo la Rbt di Roma si conferma al primo posto, sommando i punti dei piazzamenti di tutte le categorie.

Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini ai play off contro Marsala: si gioca a Bertinoro - Per il secondo anno consecutivo in casa Volley Club Cesena si accendono i riflettori sui play off promozione in serie A2: l’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, quando l’Elettromeccanica Angelini scenderà in campo per la gara di andata contro la seconda classificata del girone D, Marsala.

