Eugenio Fusignani, vicesindaco con deleghe a ordine e sicurezza, sette minorenni arrestati e baby-gang sgominata: di sicurezza in un modo o nell'altro si parla sempre. "Sottoscrivo parola per parola, quanto scritto ieri dal sindaco Barattoni dopo l'operazione della Polizia di Stato. Operazione che dimostra che certi fenomeni sono, per ora, arginabili. Il tema sicurezza coinvolge tutte le istituzioni". Arginare prima che la situazione degeneri come a Milano Marittima? "Sì. Per questo bisogna fare rete con le istituzioni romagnole. I problemi, con sfumature diverse, sono trasversali. Serve un dialogo per dare vita ad azioni comuni.

© Ilrestodelcarlino.it - Il vicesindaco Fusignani: "Solo nelle favole c’è il rischio zero. Mai minimizzato ciò che accade"