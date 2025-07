Il turismo dei sapori ‘Andar per forni’ | eletto il pane di Dovadola

Forlì, 27 luglio 2025 – Si chiama ‘Bakery Tourism’ e si potrebbe tradurre con ‘andar per forni’, una delle ultime iniziative dell’Azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna (Apt). È una nuova tendenza di viaggio, con i turisti che vanno in cerca di forni artigianali, specializzati in prodotti di nicchia, biologici, per degustare un pane locale con farine rare macinate a pietra, focacce che si trovano solo in un certo borgo, dolci della tradizione quasi scomparsi. La filosofia del Bakery Tourism è scoprire, anzi, annusare la cultura e la vita di un certo territorio, non dentro le sale di un museo, ma attraverso il cibo più semplice del mondo: il pane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il turismo dei sapori, ‘Andar per forni’: eletto il pane di Dovadola

In questa notizia si parla di: forni - andar - pane - turismo

#consiglidilettura “Il pane nei riti antichi e nella poesia. Sas Tremas Marias”Di Marisa Iamundo De CumisSino alla metà del secolo scorso, nei paesi della Sardegna i forni erano luoghi di comunità, dove le donne si riunivano per preparare il pane, un rituale ch Vai su Facebook

Il turismo dei sapori, ‘Andar per forni’: eletto il pane di Dovadola; “Andar per pani e forni” in Emilia-Romagna: il Bakery Tourism è il vero viaggio local, tra pani e focacce di nicchia o biologici; Bakery tourism: la tendenza (in crescita anche in Italia) di viaggiare per andare a caccia di forni e....

Il turismo dei sapori, ‘Andar per forni’: eletto il pane di Dovadola - Forlì, l’Apt regionale ha segnalato le botteghe che attirano i viandanti coi loro profumi. Riporta ilrestodelcarlino.it

Andar per forni in cerca della farina top - Cucci Il nostro territorio è ricco di musei e bellezze artistiche. Da msn.com