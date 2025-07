Il tuo corpo è grasso ed esile allo stesso tempo? Il fenomeno skinny fat sta spaventando anche i magri

Il termine “ skinny fat “, traducibile in italiano come “falso magro”, descrive una condizione fisica apparentemente paradossale che sta attirando sempre più l’attenzione nel campo della salute e del fitness. Si tratta di persone che, pur risultando normopeso secondo i parametri tradizionali, presentano comunque significativi accumuli di tessuto adiposo, specialmente a livello addominale. La condizione di skinny fat si verifica quando un soggetto presenta un Indice di Massa Corporea (IMC o BMI) nella norma, tipicamente compreso tra 18,5 e 24,9 kgm², ma mantiene contemporaneamente una percentuale di grasso corporeo superiore ai valori ideali e una massa muscolare insufficiente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il tuo corpo è grasso ed esile allo stesso tempo? Il fenomeno “skinny fat” sta spaventando anche i magri

In questa notizia si parla di: skinny - corpo - grasso - esile

Fisico a pera? Il succo è valorizzarlo. 5 outfit in pantaloni e jeans ideali.

Skinny fat: cause e rimedi alla condizione dei falsi magri - Quindi, un corpo è ectomorfo quando presenta una struttura longilinea, esile, dalle leve lunghe, dai fianchi asciutti e con poca o media muscolatura. Lo riporta alfemminile.com

Come valorizzare un corpo esile - Donna Moderna - Partiamo dal top: come valorizzare spalle, seno e busto, creando un effetto curvy anche in assenza di curve? donnamoderna.com scrive