Se si vuole dimagrire non è necessario rinunciare ai carboidrati. Basta soltanto cucinarli strategicamente. Riso, pasta e patate possono infatti essere “ alleati ” della linea: l’amido resistente in essi contenuti migliora la digestione e fa bene al microbioma. Quello che serve è solo tempo, quello sufficiente per mettere il piatto nel frigorifero e far raffreddare il pasto. Questo processo trasforma i carboidrati in una fonte di fibre sane. Il risultato: meno calorie, più sazietà e un miglioramento diretto della salute intestinale. E’ così che María José Chispín, nutrizionista specializzata in salute metabolica e intestinal e della Clínica Menorca di Madrid, invita a cambiare il modo in cui consideriamo abitualmente i carboidrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il trucco della nutrizionista per mangiare pasta, riso e patate senza ingrassare: “Così non solo si perde peso, ma ci si sente meno gonfi e con una digestione migliore”