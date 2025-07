Il Tour 2025 è di Pogacar | Sono senza parole sei volte a podio e quattro vittorie

Parigi, 27 luglio 2025 – Il primo Tour nel 2020, l’ultimo nel 2025, con quattro vittorie e sei podi consecutivi. Tadej Pogacar è il miglior corridore al mondo e non solo perché ha rivinto la Grand Boucle, va detto. Corre tutto l’anno, fa le classiche, va forte sui muri, sulle salite lunghe ma anche sul pavé (nel 2026 tenterà di nuovo la Rouabix), ha vinto il Mondiale e potrebbe vincere ogni corsa a cui prende parte semplicemente perché è un fenomeno. Nel 2024 ha fatto doppietta Giro-Tour, quest’anno potrebbe tentare la doppietta Tour-Vuelta. Appare, sostanzialmente, imbattibile. A Parigi la sua quarta maglia gialla e sempre con l’intento di dare spettacolo come successo anche oggi nell’ultima tappa con la Cote de Montmartre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Tour 2025 è di Pogacar: “Sono senza parole, sei volte a podio e quattro vittorie”

Tour de France 2025, Pogacar tiene sul Ventoux: “Contento di aver resistito a Vingegaard" - Mont Ventoux, 22 luglio 2025 – Non ha puntato alla tappa: la sua attenzione massima era su Jonas Vingegaard e la missione è stata compiuta.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 - I riflettori del ciclismo sono oggi tutti puntati sul Giro d'Italia 2025, ma intanto fervono i preparativi per il Tour de France 2025, nel quale si riproporrà il duello ormai classico tra il campione in carica Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due, curiosamente, si stanno allenando sulle pendenze della Sierra Nevada, con il danese che ha fatto il punto della situazione a metà stagione ai microfoni di Sporza.

‘La Fagianata’ di Magrini: “Ayuso e Tiberi rimandati, su Pellizzari andrei cauto. Pogacar non avrà strada spianata al Tour” - I PROMOSSI DEL GIRO D’ITALIA. I primi della classifica sono tutti promossi. Arriverei a dire anche Bernal, che è un corridore ritrovato, che ha attaccato e ha fatto buoni piazzamenti.

Tour de France, beffa finale per Pogacar: Van Aert lo stacca in salita e vince la tappa di Parigi - Dopo aver dominato in lungo e in largo la Grande Boucle, il campione sloveno viene staccato sull'ultima salita verso Montmartre dal belga, che vince la sua decima tappa al Tour. msn.com scrive

The 2025 Tour belongs to Pogacar: "I'm speechless, six podium finishes and four victories." - The Slovenian has won his fourth Tour de France: the duel with Jonas Vingegaard is at 4- Secondo sport.quotidiano.net