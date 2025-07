Il testo del fine vita sarà cambiato ma la destra resiste sui medici-killer

La Consulta ha ordinato alla sanità pubblica di procurare i macchinari per il suicidio dei malati paralizzati. Il relatore del ddl, Pierantonio Zanettin (Fi): faremo in modo che il Ssn dia i dispositivi, non i farmaci letali e il personale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il testo del fine vita sarà cambiato ma la destra resiste sui medici-killer

Fine vita, maggioranza al lavoro per un testo condiviso: basta con la “propaganda toscana” - “Stiamo lavorando in Comitato ristretto per arrivare a un testo il più possibile condiviso sul fine vita “.

Fine vita, il grande flop della destra: il testo promesso non c’è. Bazoli (Pd): “Vergogna, prendono in giro le persone che soffrono” - La triste danza degli annunci e delle promesse per una legge sul fine vita si conclude ancora una volta in una magra figura del lavoro parlamentare.

Ddl sul fine vita: scontro in Commissione Affari Sociali, manca il testo unificato - I relatori al ddl sul fine vita Pierantonio Zanettin (FI) e Ignazio Zullo (FdI) non presentano il testo unificato sul fine vita, al contrario di quanto annunciato la scorsa settimana ed è scontro nel Comitato ristretto della Commissione Affari Sociali di Palazzo Madama.

La storia di Laura Santi, il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Umbria, ci parla anche a noi; ci ricorda quanto sia urgente colmare il vuoto normativo nazionale con una legge sul fine vita che metta al centro la persona, la sua dignità, la libertà di sce Vai su Facebook

