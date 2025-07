Il team radio furioso di Leclerc negli ultimi giri a Spa non può trattenersi | Lasciami in pace

La furia di Charles Leclerc con il suo ingegnere Bryan Bozzi. Il team radio durante gli ultimi giri del GP in Belgio a Spa √® netto: "Lasciami in pace, per favore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: team - radio - leclerc - giri

Il rabbioso team radio di Hamilton svela il problematico rapporto con Adami: “Basta, e che c…o!” - Il GP di Miami 2025 si √® rivelato un disastro per la Ferrari, tra prestazioni deludenti, errori strategici e tensioni interne.

F1, Hamilton spiega i toni polemici con il Team Radio: ‚ÄúHanno impiegato troppo a decidere‚ÄĚ - Ottava posizione e polemiche per Lewis Hamilton in occasione del GP di Miami, sesto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di F1.

Hamilton umilia la Ferrari: il team radio a Miami - La stagione in Ferrari di Lewis Hamilton non è cominciata nel migliore dei modi e anche i rapporti con il compagno di scuderia, Charles Leclerc, non sembrano essere idilliaci.

‚ÄúNico, sono Gabi‚Ķ amico, non sai quanto sono contento per te. Sei una ca**o di leggenda. Assolutamente folle ci√≤ che hai fatto oggi‚ÄĚ. Il team radio di Gabriel Bortoleto con il quale si √® complimentato con Nico H√ľlkenberg dopo il suo primo podio in carriera. # Vai su Facebook

Il team radio furioso di Leclerc negli ultimi giri a Spa, non può trattenersi: Lasciami in pace; Ferrari, scintille Hamilton-Leclerc al GP Miami di F1: team radio e ricostruzione; F1 | Leclerc voleva la soft, la Ferrari dice NO: i concitati team radio con Bozzi nel GP di Imola.

Il team radio furioso di Leclerc negli ultimi giri a Spa, non può trattenersi: ‚ÄúLasciami in pace‚ÄĚ - Il team radio durante gli ultimi giri del GP in Belgio a Spa è netto: ‚ÄúLasciami in pace, per favore‚ÄĚ. Lo riporta fanpage.it

F1, il team radio di Leclerc al GP Belgio: "Lasciatemi stare, per favore" - Un ottimo terzo posto a Spa, ma anche un momento di tensione con il suo ingegnere di pista Bozzi. Riporta sport.sky.it